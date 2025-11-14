Slušaj vest

Ministarstvo finansija Severne Makedonije najavilo je da će danas, u petak, isplatiti glavnicu od 17,6 miliona za drugu godinu druge emitovane "građanske obveznice" i kamatu od 880.000 evra.

Ministarsrvo je saopštilo da je ta druga "građanska obveznica" izdata 7. novembra 2023. godine s rokom dospeća od dve godine i kamatnom stopom od pet odsto godišnje.

Kamata za prvu godinu je bila isplaćena prošle godine u novembru u iznosu od 54.274.000 denara ili 880.000 evra.

"Građanska obveznica" kao novi instrument uvedena je u Severnoj Makedoniji 2023. godine radi obogaćivanja ponude instrumenata finansiranja na finansijskom tržištu i proširenja izvora finansiranja ekonomskih politika.

Do sada su izdate dve emisije u ukupnom iznosu od 41,1 milion evra - u prvoj su upisane obveznice u iznosu od 23,5 miliona evra, a u drugoj 17,6 miliona evra.Ministarstvo finansija je najavilo da će ove godine biti ;još jedna emisija "građanske obveznice".

Kurir.rs/Beta

