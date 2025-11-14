Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoskiizjavio je da je spreman da sedne da razgovara o rešavanju problema sa Bugarskom, ali da je stav njegove vlade po tom pitanju poznat, kao i "crvene linije".

- Naš stav je veoma jasan. Zna se koje su "crvene linije". Mnogo puta smo ih opisali do sada. Spremni smo da sednemo i razgovaramo, ali ne bi bilo korektno da neko očekuje da će ova vlada, dok sam ja premijer, odjednom reći da ono što smo do sada govorili ne važi, sada ćemo sesti i napraviti ustavne izmene. Barem ja dok sam predsednik vlade - rekao je Mickoski novinarima.

Premijer Severne Makedonije je ranije u više navrata rekao da njegova vlada neće dozvoliti ustavne izmene bez konkretnih obaveza Bugarske i jasnih garancija Evropske unije da je to poslednji bilateralni uslov u pristupnim pregovrima.

Severnoj Makedoniji su zbog bilateralnog problema sa Bugarskom, koji je postao deo Pregovaračkog okvira, blokirani pregovori o pristupanju Evropskoj uniji.

Skoplje je u julu 2022. formalno počelo "prvu fazu" pregovora sa EU, ali da bi prešlo u "drugu fazu" i počelo da otvara poglavlja mora da uvede Bugare u Ustav, što stranka premijera Severne Makedonije Hristijana Mickoskog VMRO-DPMNE od tada blokira.

Premijer Severne Makedonije, koji je na vlast došao polovinom 2024. godine, ranije je Briselu i Sofiji kao rešenje za prevazilaženje te prepreke ponudio odloženo dejstvo ustavnih izmena koje bi počele da važe kad njegova zemlja zatvori pregovore sa EU ili da dobije garancije da neće biti drugih bilateralnih uslovljavanja, što do sada nije naišlo na podršku.