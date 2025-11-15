Slušaj vest

Ministar zdravlja Severne Makedonije Azir Aliu izjavio je da je specijalna komisija utvrdila da je 10 pacijenata nepotrebno operisano na srcu, od 2022. do 2025. godine.

"Od 25 prijavljenih slučajeva, Interna komisija za kardiološke i kardiohirurške intervencije analizirala je 19, od kojih je u 10 slučajeva utvrđeno da su izvršene nepotrebne operacije ili su nepotrebno upćeni na operaciju", rekao je Aliu na konfereniji za novinare.

Ministar zdravlja Severne Makedonije je tu internu komsiju, u kojoj su poznati makedonski kardiolozi, prvnici i ekonomisti, ;formirao krajem avgusta nakon što je makedonski kardiohirurg Saško Kadev u javnosti izneo optužbe za nepotrebne operacije u privatnom zdravstvu.

Predsednik Komisije Žarko Hristovski rekao je da je ovo preliminarni izveštaj, a ne konačan i da će u drugoj fazi, zajedno sa stručnjacima iz inostranstva, ići na analizu rada svih institucija širom zemlje koje obavljaju kardiovaskularne intervencije.

Ministarstvo zdravlja je u avgustu poslalo pismo zdravstvenim ustanovama da dostave podatke o ukupnom broju izvršenih procedura i operacija za period januar 2022. - avgust 2025. godine za izvršene interventne kardiološke procedure, kao što su koronarne angiografije i stentiranje, vaskularne angiografije i kardiohirurgija/vaskularne operacije.