Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju pokrenulo je postupak protiv jedne osobe zbog krivičnog dela - "nasilje nad detetom".

Osumnjičeni pedesettrogodišnji muškarac je 11. novembra počinio nasilje nad dvanaestogodišnjim detetom. 

Dok je dete vozilo bicikl Bulevarom Krste Misirkov, osumnjičeni ga je presreo električnim motociklom i, bez ikakvog razloga, napao ga i udarao pesnicama i nogama u lice i telo.

U jednom trenutku je izvukao nož i zamahnuo njime ka detetu, a zatim ga udario drškom po glavi.

Dete je uspelo da se oslobodi i potraži pomoć od prolaznika. Osumnjičeni je oteo bicikl od povređenog deteta, prorezao mu obe gume i bacio ga na bulevar sa namerom da ošteti vozila koja prolaze. Zatim je napustio mesto događaja na svom motociklu, dok je povređeno dete prevezeno u Urgentni centar.

Javni tužilac je podneo predlog sudiji za prethodni postupak Osnovnog krivičnog suda u Skoplju da se osumnjičenom odredi mera pritvora, jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

Kurir.rs/Skopje1.mk

Ne propustiteSeverna MakedonijaSUĐENJE ZA TRAGEDIJU U KOČANIMA POČINJE 19. NOVEMBRA: Biće po dva ročišta nedeljno
kočani.jpg
Severna MakedonijaMEDVED ISKASAPIO STARCA KOD SELA RILEVO: Čovek brao pečurke u šumi kada ga je napao opasni predator! Sve češći napadi divljih zveri
profimedia0665719801-copy.jpg
Severna MakedonijaUŽAS U DEBRU: Žena oteta iz dvorišta svoje kuće, odvedena u napuštenu zgradu i napastvovana - dve osobe uhapšene
policija.jpg
Severna MakedonijaUŽAS U SKOPLJU! OČUH OSUMNJIČEN ZA OBLJUBU DEVOJČICE (16): Majka znala šta se dešava, ali nije pomogla svom detetu
policija.jpg