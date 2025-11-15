Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju pokrenulo je postupak protiv jedne osobe zbog krivičnog dela - "nasilje nad detetom".

Osumnjičeni pedesettrogodišnji muškarac je 11. novembra počinio nasilje nad dvanaestogodišnjim detetom.

Dok je dete vozilo bicikl Bulevarom Krste Misirkov, osumnjičeni ga je presreo električnim motociklom i, bez ikakvog razloga, napao ga i udarao pesnicama i nogama u lice i telo.

U jednom trenutku je izvukao nož i zamahnuo njime ka detetu, a zatim ga udario drškom po glavi.

Dete je uspelo da se oslobodi i potraži pomoć od prolaznika. Osumnjičeni je oteo bicikl od povređenog deteta, prorezao mu obe gume i bacio ga na bulevar sa namerom da ošteti vozila koja prolaze. Zatim je napustio mesto događaja na svom motociklu, dok je povređeno dete prevezeno u Urgentni centar.

Javni tužilac je podneo predlog sudiji za prethodni postupak Osnovnog krivičnog suda u Skoplju da se osumnjičenom odredi mera pritvora, jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.