U dirljivoj objavi na društvenim mrežama, Stojka Ivanova Antova, majka preminule Ivone Antove, jedne od mladih devojaka koje su izgubile život u požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima, podelila je delove poslednjih video snimaka svoje ćerke — trenutke ispunjene smehom, muzikom i životom, koji su se samo nekoliko minuta kasnije pretvorili u tragediju.

„Poslednji video snimci... poslednji trenuci kada je moje dete bilo živo, srećno, nasmejano... kada je život još uvek sijao pred našim očima. Gledam te video snimke i svaki put mi se srce slomilo — jer je tu naša jedina ćerka Ivona, sa njenim čistim osmehom, sa njenom dušom punom svetlosti“, napisala je majka.

Stojka sa suzama opisuje kako je gledala svoju ćerku na snimku u poslednjim sekundama pre požara, okruženu prijateljima, muzikom i smehom. Ti snimci, kaže ona, su njeno „najbolnije, ali i najsvetije sećanje“.

„U 2:34 ujutru... video koji je moja najveća noćna mora, trenutak kada počinje tama koja mi je jela dušu. Vidim svoje dete kako se gura ka vratima... tražeći samo vazduh, samo život“, svedočila je.

Majka sa potresom i detaljima opisuje scene iz tragičnih trenutaka: paniku, dim, krike za pomoć i tišinu koja je usledila.

„Moje dete, korak od izlaza, korak od spasenja... i niko je nije podigao. Gurali su je unazad, gazili po njoj, udarali je. Vidim je kako se bori da diše, traži spas, govori dečaku: 'brate, pomozi' — i niko je ne sluša...“, piše ona.

U objavi, Stojka Antova priznaje da joj svaki put kada gleda te video snimke, srce se slama, ali i da je samo ti snimci održavaju u životu.

„Ti video snimci su za mene i bol i uteha. Bol — jer znam šta je čeka. Uteha — jer je vidim živu, svetlu, moju. To su poslednje sekunde kada je vidim kako pleše čistim srcem, ne znajući da je to njen poslednji ples na ovom svetu.“

Objava Ivonine majke izazvala je snažne emocije i reakcije javnosti, još jednom podsećajući na tragediju u „Pulsu“ u Kočanima, kada je u požaru život izgubilo 62 mladih ljudi.

