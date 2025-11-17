Slušaj vest

Jedan 74-godišnjak iz Štipa uhapšen je zbog sumnje da je nožem ubio ženu staru 79 godina i zakopao je u dvorištu, saopštila je juče policija Severne Makedonije. Kako se navodi u policijskom saopštenju, "D. A. (74) je osumnjičen da je B. N. (79) držao protiv njene volje u kući u kojoj živi u Štipu, a zatim ju je ubo nožem, od čega je preminula, nakon čega je njeno telo zakopao u dvorištu".

Policijskoj upravi u Štipu 24. oktobra D.O. (84) je prijavila je da je njena sestra B. N. napustila dom, pa je nakon preduzetih mera, a zbog sumnje da je nezakonito drži 10. novembra, po sudskom nalogu izvršen je pretres kuće osumnjičenog i pronađeno je više predmeta i tragovi krvi.

"Posle pretresa lišen je slobode, određen mu je pritvor od 96 sati i sproveden je u zatvor u Kumanovu. Nakon što su preduzete dodatne mere i dobijeno veštačenje zaplenjenih tragova i predmeta, u Policijskoj upravi 'Štip' je ponovo obavljen razgovor sa D. A. u kojem je on detaljno objasnio način na koji je izvršio ubistvo", piše u saopštenju.

Dodaje se da je telo ubijene pronađeno i da je, po nalogu javnog tužioca, poslato na obdukciju, a da je D. A. izveden pred sudiju za prethodni postupak, koji mu je odredio pritvor od 30 dana.

"Policijska uprava države Štip, u saradnji sa Odeljenjem kriminalističke policije Biroa javne bezbednosti (Severne Makedonije) podnela je krivičnu prijavu protiv D.A. (74) iz Štipa zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela 'ubistvo' iz člana 123 (zaprećena zakonska kazna namnnje pet godina) i 'nezakonito lišavanje slobode' iz člana 140 Krivičnog zakonika (novčana kazna ili zatvor do jedne godine)", piše u saopštenju.