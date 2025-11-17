Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski najavio je danas da će svih 55.000 studenata u toj zemlji dobiti po 15.300 denara (oko 250 evra) za kupovinu laptopa, tableta ili kompjutera.

"Javni poziv je objavljen danas i pozivam sve studente da se prijave, mislim da ih ima 55.000. Ono što obećavamo i ispunjavamo, svaki student dobija 15.300 denara za kupovinu elektronskog uređaja", rekao je Mickoski novinarima.

1/13 Vidi galeriju Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski i komesarka EU za proširenje Marta Kos Foto: Georgi Licovski/EPA

Premijer Severne Makedonije je rekao da je njegova vlada čekala da se zvanično završe lokalani izbori kako bi bio objavljen objavljen poziv za prijave, koji će, kako je rekao, biti otvoren do 1. januara 2026. godine.

"Ne želimo da ovo radimo pre izbora, kao što su mnoge vlade radile u prošlosti, da to ne bi bilo shvaćeno kao neetičko ponašanje vlade, pa smo čekali da se izbori zvanično završe odlukom Državne izborne komisije (DIK). Zato pozivam studente da se prijave na ovaj javni poziv, koji je otvoren do 1. januara 2026. godine", rekao je Mickoski.