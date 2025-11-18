Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju podiglo je danas optužnicu protiv muškarca (23) koji je primoravao petogodišnju devojčicu na "polne radnje".

Kak se navodi u saopštenju tog tužilaštva, "u periodu od maja do jula ove godine optuženi je primoravao petogodišnju devojčicu na polne radnje u njegovom domu i pretio joj da o tome ne sme da kaže ocu".

Protiv tog 23-godišnjeg muškarca iz skopskog sela Volkovo podignuta je optužnica, jer su obezbeđeni dokazi da je izvršio druge polne radnje sa devojćicom koja nija napunila 15 godina, prema članu 188. stav 5. Krivičnog zakonika.

"Zajedno sa optužnicom, nadležni javni tužilac je podneo sudu predlog za produženje ranije određene mere pritvora za optuženog", piše u saopštenju skopskog tužilaštva.

(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)

