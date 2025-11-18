Slušaj vest

Suđenje za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima, u kojem su poginule 63 osobe, počinje sutra u u sudnici Kazneno-popravne ustanove "Idrizovo"..

Predsednica Osnovnog krivičnog suda u Skoplju Danijela Dimovska najavila je da će sud obezbediti sve neophodne uslove za pravedan i transparentan postupak.

„Postupak obuhvata 38 okrivljenih – 35 fizičkih i tri pravna lica, u dva slučaja za koja još uvek nije doneta odluka o spajanju. Preduzimaju se mere bezbednosti, a zatražen je i medicinski tim. Oštećeni svedoci neće moći da prate postupak do saslušanja“, rekla je Dimovska 12. novembra.

Sud je najavio da je radi efikasnog i ekonomičnog postupka, određeno nekoliko datuma za glavno ročište: 25. novembra, 26. novembra, 2. decembra, 4. decembra, 10. decembra, i 11. decembra i da će nakon tih ročišta biti dogovoreni dodatni datumi.

Državni tužilac Severne Makedonije Ljupčo Kocevski je rekao da je tužilaštvo potpuno spremno, sa proširenim timom od 15 tužilaca, kako bi se sprečilo odlaganje ročišta.

Zbog toga što se radi o obimnom optužnom aktu, sudski postupak je odlukom Vrhovnog suda Severne Makedonije od 25. juna iz kočanskog suda prebačen u Osnovni krvični sud u Skoplju.

Prema optužnici, koju je 13. juna kočansko tužilaštvo dostavilo sudu u Kočanima 34 fizička i tri pravna lica su optužena za požar u „Pulsu“ i terete se za „teška dela protiv opšte sigurnosti“, a kasnije je za isto krivično delo optužnica podognuta i protiv stvarnog vlasnika agencije koja je obezbeđivala tu diskoteku.

U požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno viče od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio nedelju 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK, a prema istrazi, diskoteka „Puls“ je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

U istrazi požara u diskoteci „Puls“ od početka istrage su od početka istrage bilo je osumnjičeno ukupno 76 osoba i tri firme, od kojih je 47 istraživalo Osnovno tužilaštvo u Kočanima, a oko 30 policajaca istražuje Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije i ta istraga još nije završena.

Među optuženima su vlasnici diskoteke „Puls“ i objekta u kojem se nalazila, članovi njihovih porodica, arhitekte, bivši gradonačelnici Kočana, inspektori Dirkecije za zaštitu, obezbeđenje i državni službenici, među kojima i dva bivša ministra ekonomije Krešnik Bekteši i Valjon Saračini, bivša državna sekretarka Razmena Čekić Durović, kao i pet službenika koji su izdali licencu toj diskoteci iako nije zadovoljavala minimane tehničke uslove.