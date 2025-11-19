Slušaj vest

U prepunoj sudnici u Kazneno-popravnom domu Idrizovo, pod pojačanim merama bezbednosti, danas je počelo suđenje za požar u diskoteci „Puls“ u Kočanima.

Pored optuženih, prisutni su i rođaci 63 žrtve koje su izgubile život u nesreći koja se dogodila 16. marta, kao i predstavnici tužilaštva, odbrane, novinari.

Osam meseci nakon nesreće, pred sud je izvedeno 38 optuženih, od kojih je 35 fizičkih i tri pravna lica. Među njima su vlasnici restorana, menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, radnici obezbeđenja i državni službenici.

Osnovni krivični sud u Skoplju, na početku današnjeg suđenja za tragediju u diskoteci "Puls" u Kočanima, odlučio je da spoji postupak u ovom slučaju sa postupkom protiv vlasnika "Rubikona", agencije koja je obezbeđivala diskoteku "Puls".

Podsetimo, u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno viče od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK, a prema istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.