TU JE I KOMESARKA ZA PROŠIRENJE EU MARTA KOS

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas u Tirani da njegova zemlja ostaje odlučno orijentisana ka evropskim integracijama i regionalnoj saradnji.Hristijan Mickoski u glavnom gradu Albanije učestvuje na samitu lidera "Naš put ka EU - Plan rasta", kojem pristvuje i komesarka Evropske unije (EU) za proširenje Marta Kos.

Istakao je da taj važan skup predstavlja odličnu priliku za produbljivanje dijaloga i jačanje zajedničkih napora zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja Evropskoj uniji.

"Naša zemlja ostaje odlučno orijentisana ka evropskim integracijama i regionalnoj saradnji, kao ključnim stubovima naše zajedničke vizije za prosperitetan Zapadni Balkan", napisao je na Fejsbuku premijer Severne MakedonijeHristijan Mickoski, uz fotografije sa sastanka u Tirani.

Na današnjem samitu u Tirani lideri Zapadnog Balkana i komesarka EU za proširenje Marta Kos razgovaraju o planu rasta, ekonomskoj integraciji i koracima regiona ka jedinstvenom tržištu EU.

Domaćin skupa je albanski premijer Edi Rama, koji je dočekao Mickoskog, a Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut.

Cilj samita je jačanje ekonomske i političke saradnje Zapadnog Balkana i EU kako bi se stvorili uslovi za dublju regionalnu integraciju.