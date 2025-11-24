Slušaj vest

Tinejdžer (16) silovao je devojčicu (12) iz Ohrida, dok je njegov prijatelj snimao stravičan čin. Zatim je drugi dečak (14) došao do jezivog snimka i počeo da ucenjuje žrtvu, saopštila je makedonska policija.

Prema saopštenju organa reda, stariji dečak, takođe iz Ohrida, uhapšen je jutros oko 10 sati zbog sumnje da je pre 12 dana silovao devojčicu, dok je njegov prijatelj to snimao.

- Do tog snimka je došao 14-godišnji dečak iz Ohrida, koji je ucenjivao devojčicu da bude sa njim u vezi i da će u suprotnom objaviti snimak. Preduzimamo sve mere iz naše nadležnosti sa namerom da nađemo i ovog maloletnika - saopštili su iz policije.

Maloletnu žrtvu su pregledali lekari, a policajci i socijalni radnici su obavili razgovor sa njom u prisustvu roditelja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi makedonski "Slobodan pečat". Kako su dodali, u konsultaciji sa javnim tužiocem, protiv počinilaca će biti podnete odgovarajuće optužnice.