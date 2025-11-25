Slušaj vest

Ministarka finansija Severne Makedonije Gordana Dimitrieska-Kočoska najavila je danas da će nova, treća po redu, emisija "građanske obveznice" biti izdata u prvoj polovini decembra.

Dimitrieska-Kočoska je istakla da je u proteklom periodu postojalo interesovanje građana za izdavanje "građanske obveznice" i dodala da će, kada bude objavljen prospekt, detalji nove emisije biti javno objavljeni.

"U proteklom periodu, građani u kontinuitetu pitaju Ministarstvo finansija da li će biti nove građanske obveznice. To znači da se na neki način menja kultura investiranja među građanima i očekujem da će ta ista grupa građana, koja nije veća od 2.000 ljudi, ponovo investirati, a to nije veliki iznos", rekla je Dimitrieska-Kočoska kablovskoj Televiziji 24.

Dodala je da su na osnovu takvog interesovanja analizirana i iskustva u Sloveniji i Hrvatskoj, koja su pokazala da u Sloveniji apsolutno nije bilo interesovanja, ali je u Hrvatskoj interesovanje bilo ogromno.

makedonija-zastava-izbori.jpg
Foto: Profimedia

 U Severnoj Makedoniji su do sada izdate dve emisije "građanske obveznice" u ukupnom iznosu od 41,1 milion evra – u prvoj emisiji upisane su obveznice u iznosu od 23,5 miliona evra, a u drugoj 17,6 miliona evra.

Ministarstvo finansija Severne Makedonije je 14. novembra isplatilo glavnicu od 17,6 miliona za drugu godinu druge emitovane "građanske obveznice" i kamatu od 880.000 evra.

Druga po redu "građanska obveznica" u Severnoj Makedoniji izdata je 7. novembra 2023. godine, sa rokom dospeća od dve godine i kamatnom stopom od pet odsto godišnje, dok je prva emitovana u julu te godine.

"Građanska obveznica" kao novi instrument uvedena je u Severnoj Makedoniji 2023. godine radi obogaćivanja ponude novih instrumenata finansiranja na finansijskom tržištu, kao i proširenja izvora finansiranja ekonomskih politika.

(Kurir.rs/Beta)

