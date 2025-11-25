Slušaj vest

Bivši ministar poljoprivrede Severne Makedonije Trajan Dimkovski jedan je od petoro osumnjičenih u istrazi oko zloupotrebe robnih rezervi, objavila je danas Televizija Telma.

Kako se navodi, tužilaštvo je ;kratko potvrdilo da je u "u toku policijska akcija sa pretresom u Skoplju, Kumanovu i drugim lokacijama, zbog sumnje na krivično delo zloupotrebe službene dužnosti".

Radi se o istrazi nezakonitog otpisa ukupno 2.000 tona žita, ječma i pšenice iz državnih robnih rezervi, koji se dogodio 2021. i 2022. godine, odnosno tokom korona krize, a procenjuje se da je država oštećena za 780.000 evra.

Pored Dimkovskog, koji je u to vreme bio zamenik ministra poljoprivrede, privedeni su i direktor Agencije za robne rezerve, dva rukovodioca u toj agenciji i stručnjak iz Zavoda za procenu.

Oni su privedeni u policijsku stanicu, a tužilaštvo će tokom istrage odlučiti da li će i koje mere tražiti za njih, navela je Televizija Telma.