Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da se priprema novi zakon o udruženjima i fondacijama koji je moderan, evropski, funkcionalan, kreiran u partnerstvu sa civilnim sektorom.

"Radna grupa koju predvodi Ministarstvo pravde održala je već više sastanaka, a naš cilj je da tekst bude objavljen u Jedinistvenom nacionalnom elektronskom registru propisa (ENER) i dostavljen Venecijanskoj komisiji do kraja godine.

Ovo nije zakon Vlade, ovo je zakon koji kreiramo zajedno sa vama", rekao je Mickoski na nacionalnom forumu organizacija građanskog društva pod nazivom "Saradnja Vlade i civilnog društva".

Hristijan Mickoski, premijer Severne Makedonije u Tirani s albanskim premijerom Edijem Ramom Foto: Vlasov Sulaj/AP, MALTON DIBRA/EPA

On je ocenio da je snažan, nezavisan, profesionalan i održiv civilni sektor istinski partner u kreiranju i sprovođenju državnih politika.

"Sektor koji jača demokratiju, štiti prava građana, prati rad institucija i pomaže u smanjenju jaza između institucija i naroda", rekao je Mickoski.

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski i komesarka EU za proširenje Marta Kos Foto: Georgi Licovski/EPA

Podsetio je da je vlada Severne Makedonije 8. jula usvojila Strategiju za saradnju i razvoj građanskog društva sa Akcionim planom 2025–2028, koji je strateški okvir kreiran u saradnji sa organizacijama civilnog društva i kroz javnu raspravu.

Dodao je da organizacije civilnog društva već učestvuju u pripremi Programa rada vlade Severne Makedonije za 2026.

