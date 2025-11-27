Slušaj vest

Državni sanitarni i zdravstveni inspektorat Severne Makedonije (DSZI) zatvorio je kuhinju u Osnovnoj školi "Dimo Hadži Dimov" u naselju Vlae u Skoplju nakon što se veliki broj učenika žalio na jake bolove u stomaku. Inspektorat je odmah naložio hitno čišćenje, zdravstvene preglede zaposlenih i uzimanje uzoraka radnih površina kako bi se utvrdio tačan izvor infekcije.

Direktor DSZI-ja, Kiril Lazov, potvrdio je da je kuhinja zatvorena kao potencijalni izvor zaraze i da je doneta odluka o zabrani njenog rada. Naređena je hitna dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i sprovođenje zdravstveno-higijenskih mera od strane ovlašćene institucije.

Među otrovanom decom je i mlađi sin premijera Hristijana Mickoskog - Antonij. Prema informacijama koje je objavio „Netpres“, dete je bilo među hospitalizovanima, ali je nakon ukazane medicinske pomoći pušteno na kućno lečenje.

Portparolka Vlade, Dušica Miteva, potvrdila je informaciju i poželela brz oporavak svim učenicima pogođenim trovanjem.

"Svoj deci želimo brz oporavak i bezbedan povratak u školu", rekla je Miteva.

Inspekcijske službe nastavljaju provere, a rezultati uzetih uzoraka trebalo bi da potvrde da li je kuhinja zaista izvor trovanja.