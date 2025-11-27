Slušaj vest

Aleksandar Mihailovski (27) iz Rankovca (Severna Makedonija), zaposlen kao monter u kompaniji "ELNOS BL", preminuo je 13. marta 2024. godine obavljajući radne zadatke na dalekovodu u Češkoj. Njegova porodica tvrdi da je tragedija rezultat ozbiljnih propusta u bezbednosti na radu i nehata njegovih pretpostavljenih, te da institucije nisu ništa preduzele skoro dve godine.

Porodica je dostavila dokumentaciju portalu "Skopje1", uključujući saopštenje iz makedonske ambasade u Pragu, izveštaj Ministarstva rada i socijalne politike i svedočenje kolege koji je bio sa Aleksandrom u vreme nesreće.

Brat pokojnika, Slađan Mihailovski, kaže da institucije odugovlače postupak i strahuje da se dozvoljava da slučaj zastari.

"Moj brat je radio u kompaniji više od četiri godine, uredno registrovan i osiguran. Radio je legalno u Češkoj Republici sa vizom koju mu je obezbedila kompanija. Nesreća se dogodila zbog ljudske greške i nemarnosti rukovodioca koji nije obezbedio mere bezbednosti. Postoje dokazi i svedoci. Podneli smo krivičnu prijavu, ali skoro dve godine niko nije preduzeo ništa", kaže on.

Šta se desilo 13. marta 2024. godine

Prema saopštenju Ambasade Republike Severne Makedonije u Pragu, Aleksandar je preminuo usled "pada sa visine".

U izveštaju Ministarstva rada navodi se da se nesreća dogodila u gradu Revnice, u Češkoj Republici, tokom radnih zadataka koje je obavljao kao montažer dalekovoda. Prilikom izvođenja radova na stubu dalekovoda, stub je pukao, a korpa u kojoj se nalazio se srušila.

U izjavi datoj pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, Aleksandrov kolega, Slađan Jovčić, detaljno opisuje tragediju:

"Stub je počeo da se ruši i pada prema korpi. Sve se dogodilo veoma brzo. Kada sam se okrenuo, video sam da je stub pao, a korpa se otkinula i pala na drugu stranu. Aleksandar je pao i odmah smo primetili da je preminuo na licu mesta", navodi se u Jovčićevoj overenoj izjavi.

Optužbe za propuste

U zahtevu upućenom Osnovnom javnom tužilaštvu u Skoplju i Krivoj Palanci, advokati porodice navode niz ozbiljnih propusta:

– kanta je bila postavljena na kraj dizalice, na neproveren i neodobren način

– obavezne mere bezbednosti i zdravlja na radu nisu bile sprovedene

– nije bilo stručnjaka za nadzor rada

– nisu bile predviđene preventivne mere

– radnici nisu bili pravilno obučeni

– oprema za rad nije proverena na ispravnost i bezbednost

"Aleksandrova smrt je nastupila kao direktna posledica propuštenih mera poslodavca", navodi porodica u podnesku dostavljenom tužilaštvu.

Porodica: "Plašimo se"...

Slađan Mihailovski dalje kaže:

"Nije moguće da 23 meseca nema pomaka. Svaki put kada odem u Tužilaštvo, kažu da je 'u postupku'. Plašimo se da čekaju tri godine da zastari. Dakle, niko neće biti odgovoran za smrt mog brata".

Porodica zahteva hitan nastavak postupka, krivičnu odgovornost kompanije i nadzornika, kao i potpuno utvrđivanje uzroka koji su doveli do smrti mladog radnika.