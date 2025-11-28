Slušaj vest

U uzorku musake i na tri česme u osnovnoj školi u Skoplju, u kojoj se ove nedelje desilo masovno trovanje učenika, nađene su fekalne bakterije iz grupe "enterobacteriaceae", objavio je danas Institut za javno zdravlje Severne Makedonije.

Pre nekoliko dana, oko 40 učenika Osnovne škole "Dimo Hadži Dimov" u naselju Vlae u skopskoj opštini Karpoš žalilo se na bolove u stomaku.

Predstavnici Instituta su rekli na konferencijiza novinare da su te fekalne bakterije nađene u musaki koja je poslužena deci u školi "Dimo Hadži Dimov" koju pohađa i mlađi sin premijera Severne Makedonije Hristijana Mickoskog, jedan od učenika koji je imao simptome trovanja.

Mickoski je potvrdio da je njegov mlađi sin Antonij među učenicima koji su imali simptome trovanja i da je sada dobro i demantovao pisanje medija da je njegov sin blo hospitalizovan.

Portparolka Vlade Marija Miteva je u sredu rekla da su neka od otrovane dece bila u bolnici, ali su puštena na kućno lečenje.