Slušaj vest

U zatvoru je kod okrivljenog u slučaju "Puls" Dževaira Kamberija iz Ministarstva ekonomije Severne Makedonije pronađeno je 13 mobilnih telefona i laptop, rekla je danas sudija Dijana Gruevska Ilievska.

Kako je prenela agencija MIA, predsedavajuća sudskim većem na suđenju za smrtonosni požar u kočanskoj diskoteci "Puls" je to rekla neposredno pre početka današnjeg ročišta.

Sudija Gruevska Ilievska je opomenula okrivljenog, koji je posle toga izjavio je da je "telefone pronašao kada je stigao tamo".

Na današnjem ročištu se očekuje da se optuženi izjasne da li priznaju ili negiraju krivicu i uvodne reči odbrane, a suđenje se odvija pod pojačanim merama bezbednosti, uz prisustvo optuženih, rođaka žrtava, tužilaštva, odbrane i brojnih novinara.

Tužilaštvo, koje je zastupao tim od 15 javnih tužilaca, objavilo je da će dokazi pokazati da je klub "Puls" bio smrtonosna zamka od samog početka, rezultat sistematskog nemara i institucionalnih propusta.

Na prvom ročištu, održanom 19. novembra, spojene su optužnica kojom tužilaštvo u slučaju požara u klubu "Puls" tereti 34 fizička i tri pravna lica za "teška dela protiv opšte sigurnosti" i protiv stvarnog vlasnika agencije koja je obezbeđivala tu diskoteku.

Optuženi su vlasnici, menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, čuvari i državni službenici, uključujući Dževaira Kamberija, kod koga su pronađeni telefoni.

U požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno je više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio u nedelju 16. marta u 2.30 noću, zbog nedozvoljene upotrebe pirotehnike na koncertu grupe DNK, a, po podacima u istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.