Slušaj vest

Svi optuženi za smrtonosni požar u diskoteci "Puls" u Kočanima izjavili su danas na rošištu da se ne osećaju krivim za dela koji im se stavljaju na teret. Kako je prenela agencija MIA, neki od njih su izrazili saučešće porodicama žrtava i naglasili da razumeju optužbu, ali se nisu izjasnili krivim za "teška dela protiv opšte sigurnosti", krivično delo za koje ih skopsko tužilžtvo tereti.

Tužilaštvo Severne Makedonije, koje je zastupao tim od 15 javnih tužilaca, objavilo je da će dokazi pokazati da je klub "Puls" bio smrtonosna zamka od samog početka, rezultat sistematskog nemara i institucionalnih propusta.

Na prvom ročištu, 19. novembra, spojene su optužnica kojom tužilaštvo u slučaju požara u klubu "Puls" tereti 34 fizička i tri pravna lica za "teška dela protiv opšte sigurnosti" i protiv stvarnog vlasnika agencije koja je obezbeđivala tu diskoteku.

Na optuženičkoj klupi, na suđenju u sudnici zatvora "Idrizovo" u Skoplju, su vlasnici, menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, čuvari i državni službenici.

U požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno je više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio u nedelju 16. marta u 2.30 zbog nedozvoljene upotrebe pirotehnike na koncertu grupe DNK, a, po istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.