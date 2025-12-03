Slušaj vest

Ilija Panov, poznat pod nadimkom Japan, osuđen je na 16 godina zatvora zbog ubistva svoje vanbračne partnerke Suzane – femicida koji je šokirao makedonsku javnost.

Zločin se dogodio između 20. i 22. januara ove godine u Kavadarcima. Telo 49-godišnje žene pronađeno je 22. januara u njenom domu u Ulici Đuro Salaj. Suzana je ležala u spavaćoj sobi, iza vrata, a prostor je bio potpuno razbacan - tragovi koji su ukazivali da je prethodila brutalna porodična svađa.

Tragični trenutak otkrila je njena ćerka, koja je, nakon što joj majka nije odgovarala na telefonske pozive, odlučila da dođe u stan. Tamo je naišla na stravičnu scenu koja je šokirala ceo grad.

Meštani Kavadarca su rekli da je Suzana imala težak život, ispunjen socijalnim i zdravstvenim izazovima, dok su istakli da se Ilija Panov godinama borio sa zavisnošću od droga i problematičnim ponašanjem.

Prema tužilaštvu, Panov je oduzeo život svojoj partnerki dok je vršio nasilje u porodici. Optužnica je utvrdila da je on, svestan svojih postupaka, nasilno joj zatvorio nos i usta, uzrokujući mehaničko gušenje. Obdukcija je potvrdila ove nalaze. Ispod noktiju žrtve pronađeni su tragovi DNK, a zaključeno je da Panovljeve izjave sadrže visok stepen laži. Pokušavao je da stvori alibi da nije ubio žrtvu, odnosno da nije bio u kući u kritičnom trenutku.

Zakon predviđa maksimalnu kaznu doživotnog zatvora za krivično delo koje je počinio – ubistvo počinjeno tokom porodičnog nasilja. Međutim, sud ga je danas osudio na 16 godina zatvora.