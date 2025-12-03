Epicentar je bio na 13 kiometara od Tetova, a osetio se i u južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji, u Prizrenu.
Potres na dubini od 15 kilometara
ZEMLJOTRES U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Potres od 2,5 stepeni po Rihteru, osetio se i u Srbiji
Zemljotres jačine 2,5 stepena po Rihteru pogodio je večeras Severnu Makedoniju.
Potres je bio na dubini od 15 kilometara.
S obzirom na to da se radi o slabijem zemljotresu veruje se da nije bilo žrtvi i materijalne štete.
Kurir.rs/Agencije
