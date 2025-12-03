Slušaj vest

Rukovodstvo i svi članovi Izvršnog odbora Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) podneli su ostavke, saopštila je najveća makedonska opoziciona partija.

Kako se navodi, ostavke je zatražio predsednik SDSM Venko Filipče, a podneli su ih zamenik predsednika, potpredsednici, generalni sekretar, organizacioni sekretari, kao i svi članovi Izvršnog odbora.

"Ostavke su podnete Centralnom odboru stranke i predsedniku Filipčeu, koji vodi proces unutrašnjih reformi u SDSM. Ovim odgovornim i moralnim korakom, rukovodstvo SDSM je otvorilo prostor za novo poglavlje", piše u saopštenju.

1/6 Vidi galeriju Venko Filipče, predsednik Socijaldemokratskog saveza Maedonije (SDSM) Foto: Georgi Licovski/EPA

Ističe se da sledi period jačanja kadrova, uključujući nove ljude, organizacionog uređenja, "unutrašnje mobilizacije za novu snagu i novu energiju SDSM".

Ostavke su usledile nakon loših rezultata na nadavno održanim lokalnim izborima u 80 severnomakedonskih opština, na kojima je SDSM osvojila samo šest gradonačelničkih mesta.