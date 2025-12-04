Slušaj vest

Glavno javno tužilaštvo u Krivoj Palanci pokrenulo je postupak protiv tri osobe – oca i njegove dve ćerke – zbog sumnje da su upotrebili silu i ozbiljne pretnje kako bi sprečili službena lica u obavljanju službenih dužnosti. Incident se dogodio u sredu kada su inspektori Agencije za hranu i veterinarstvo, u pratnji policije, hteli da postupe po pravno obavezujućem rešenju o zapleni krupne stoke.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su postupali suprotno zakonu i agresivnim ponašanjem, fizičkom silom i verbalnim pretnjama sprečili inspektore da sprovedu meru. Napadali su, ometali i stvarali atmosferu straha i pritiska, čime su direktno ometali postupak obaveznog izvršenja. 

Tužilaštvo navodi da ponašanje porodice nije izolovan incident. Prema njihovim rečima, osumnjičeni već duže vreme uznemiravaju lokalno stanovništvo i komšije, a najnoviji incident je eskalacija takvog problematičnog ponašanja. Ovog puta, kaže Javno tužilaštvo, njihove pretnje su bile usmerene i na službena lica - inspektore Agencije za hranu i veterinarstvo i uniformisane policajce.

Zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, javni tužilac je zatražio pritvor za svo troje osumnjičenih. Slučaj se nastavlja pred nadležnim sudom, koji mora da odluči da li će prihvatiti predlog tužilaštva.

Porodica se tereti za krivično delo "ometanje službenog lica u vršenju službene radnje", koji predviđa ozbiljne kazne.

