Slušaj vest

Mile Todorov (28) iz makedonskog mesta Negotin pronađen je mrtav. Tragične vesti potvrdila je njegova sestra.

On je nestao u januaru i od tada su porodica i policija tragali za njim.

Nažalost, potraga je imala tragičan kraj.

"LETI S ANĐELIMA, DRAGI NAŠ. Naša srca će ostati prazna bez tvog glasa, ljubavi, dobrote, osmeha... Bol je veliki, ali sećanja na tebe će ostati večna u našim srcima", napisala je sestra i dodala:

"Počivaj u miru i spokoju. Sahrana će se održati 05.12. (petak) od 12 do 13 časova".

Za sada nije poznato kako je Mile umro i gde je pronađen.

Mile je nestao 30. januara ove godine, usred belog dana.

Otišao je ujutro na posao u firmu Metal Apostolov u Kavadarcima, rekao vlasniku da daje otkaz, otišao pešice u pravcu Negotina, a trag mu se izgubio na putu između Negotina i Kavadaraca, kod Marene, prema očevicima i snimcima sa kamerama.

Njegov mobilni telefon pronađen je kod Marene, pored reke Luda Mara. Ni psi tragači nisu uspeli da uđu u trag, niti je potraga helikopterom i dronovima dala rezultate.

Ostala su svedočanstva porodice da je imao planove vezane za posao, jer se u slobodno vreme bavio i limarskim radom, imao je zakazano i suđenje na sportskom takmičenju.