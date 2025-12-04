MILE TODOROV (28) PRONAĐEN MRTAV: Mladić iz Negotina nestao u januaru usred bela dana, potraga trajala 10 meseci, sestra saopštila tragičnu vest
Mile Todorov (28) iz makedonskog mesta Negotin pronađen je mrtav. Tragične vesti potvrdila je njegova sestra.
On je nestao u januaru i od tada su porodica i policija tragali za njim.
Nažalost, potraga je imala tragičan kraj.
"LETI S ANĐELIMA, DRAGI NAŠ. Naša srca će ostati prazna bez tvog glasa, ljubavi, dobrote, osmeha... Bol je veliki, ali sećanja na tebe će ostati večna u našim srcima", napisala je sestra i dodala:
"Počivaj u miru i spokoju. Sahrana će se održati 05.12. (petak) od 12 do 13 časova".
Za sada nije poznato kako je Mile umro i gde je pronađen.
Mile je nestao 30. januara ove godine, usred belog dana.
Otišao je ujutro na posao u firmu Metal Apostolov u Kavadarcima, rekao vlasniku da daje otkaz, otišao pešice u pravcu Negotina, a trag mu se izgubio na putu između Negotina i Kavadaraca, kod Marene, prema očevicima i snimcima sa kamerama.
Njegov mobilni telefon pronađen je kod Marene, pored reke Luda Mara. Ni psi tragači nisu uspeli da uđu u trag, niti je potraga helikopterom i dronovima dala rezultate.
Ostala su svedočanstva porodice da je imao planove vezane za posao, jer se u slobodno vreme bavio i limarskim radom, imao je zakazano i suđenje na sportskom takmičenju.
