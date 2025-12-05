Slušaj vest

Carinska uprava Severne Makedonije saopštila je juče da je zaplenila dve tone falsifikovanog deterdženta za veš "Ariel" iz Turske, namenjenog makedonskom tržištu.

Carina u Tetovu je otkrila pokušaj krijumčarenja 200 vreća od po 10 kilograma deterdženta za veš navodno marke "Ariel", utovarenog u Turskoj i namenjenog uvozniku iz Skoplja.

Pravni zastupnik kompanije "Ariel" je potvrdio da je deterdžent falsifikovan i da je saglasan da se uništi jer krši prava intelektualne svojine, a protiv osumnjičenih za šverc će biti podnete prijave.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteHronikaNATOVARIO KAMION PA PRAVAC NA ŠID: Graničnoj policiji i carini nije promaklo šta je kamiondžija pokušao da sakrije (FOTO)
Droga zaplena zaplenjena droga
HronikaMISLIO DA ĆE PROĆI NEPRIMEĆENO, A CARINICI SVE OTKRILI: Putnik na Horgošurekao da nema ništa da prijavi, a kad su otvorili kofer imali šta da vide (foto)
4654654.jpg
HronikaVELIKI KAMION SKRIVAO TOVAR ZBOG KOG JE ODMAH REAGOVALA I POLICIJA: Usledilo i hapšenje vozača na graničnom prelazu Šid (FOTO)
4.jpg
HronikaREKLI DA NEMAJU NIŠTA DA PRIJAVE, PA IH PROVALILI! Drama na aerodromu "Nikola Tesla", granična policija ih hitno privela (foto)
1 (17).jpg