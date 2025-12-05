Severna Makedonija
VELIKA ZAPLENA NA CARINI SEVERNE MAKEDONIJE: Otkrivene 2 tone falsifikovanog deterdženta za veš
Carinska uprava Severne Makedonije saopštila je juče da je zaplenila dve tone falsifikovanog deterdženta za veš "Ariel" iz Turske, namenjenog makedonskom tržištu.
Carina u Tetovu je otkrila pokušaj krijumčarenja 200 vreća od po 10 kilograma deterdženta za veš navodno marke "Ariel", utovarenog u Turskoj i namenjenog uvozniku iz Skoplja.
Pravni zastupnik kompanije "Ariel" je potvrdio da je deterdžent falsifikovan i da je saglasan da se uništi jer krši prava intelektualne svojine, a protiv osumnjičenih za šverc će biti podnete prijave.
