I TO POSTOJI: Severna Makedonija zaplenila dve tone falsifikovanog deterdženta
Carinska uprava Severne Makedonije saopštila je danas da je zapenila dve tone falsifikovanog deterženta za veš iz Turske, namenjenog makedonskom tržištu.
Carina u Tetovu je otkrila pokušaj krijumčarenja 200 vreća od po 10 kilograma deterdženta za veš jedne marke, utovarenog u Turskoj i namenjenog uvozniku iz Skoplja.
Pravni zastupnik kompanije koja pravi deterdžent je potvrdio da je deterdžent falsifikovan i da je saglasan da se uništi jer krši prava intelektualne svojine, a protiv osumnjičenih za šverc će biti podnete prijave.
(Kurir.rs/Beta)
