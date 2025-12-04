Slušaj vest

Carinska uprava Severne Makedonije saopštila je danas da je zapenila dve tone falsifikovanog deterženta za veš iz Turske, namenjenog makedonskom tržištu.

Carina u Tetovu je otkrila pokušaj krijumčarenja 200 vreća od po 10 kilograma deterdženta za veš jedne marke, utovarenog u Turskoj i namenjenog uvozniku iz Skoplja.

Pravni zastupnik kompanije koja pravi deterdžent je potvrdio da je deterdžent falsifikovan i da je saglasan da se uništi jer krši prava intelektualne svojine, a protiv osumnjičenih za šverc će biti podnete prijave.

