Slušaj vest

Sledeći skup podrške bivšim vođama Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) kojima se sudi u Hagu biće održan u Skoplju 13. decembra, najavio je Ali Ahmeti, lider najveće opozicione partije Albanaca u Severnoj Makedoniji Demokratske unije za integraciju (DUI).

Ahmeti je, kako su preneli lokalni mediji, precizorao da će se protestno okupljanje održati na Trgu Skederbega u Skoplju i pozvao Albance da se pridruže protestu, kako bi, kako je rekao, "pokazali da je borba za slobodu i nezavisnost čista".

- Trinaestog decembra ćemo protestovati i u Skoplju kako bismo zahtevali pravdu i pokazali podršku oslobodiocima koje nepravedno drže u zatvorima u Hagu. Planirano je da se protest održi na Trgu Skenderbega u Skoplju - rekao je lider DUI i jedan od osnivača OVK i politički vođa pobune Albanaca u Severnoj Makedoniji.

Ahmeti je učestvovao u dva velika protesta organizovana u Prištini i Tirani u znak podrške bivšim vođama OVK.

U Haškom tribunalu se, za ratne zločine počinjene na Kosovu, sudi bivšim vođama OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Selimiju.