Premijer Severne Makedonije i lider vladajuće VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski, u subotu je ponovo izabran za predsednika stranke. Za ponovni izbor Hristijana Mickoskog, koji je bio jedini kandidat za lidera najveće makedonske partije, konzervativne VMRO DPMNE, glasalo je 804 od 817 prisutnih delegata, na 18. kongresu te stanke, održanog u Kavadarcima.

Nakon ponovnog izbora Mickoski je naglasio da će raditi na stvaranju sistema koji će trajati i rekao da će u narednih šest meseci doći do strukturnog repozicioniranja i kadrovskog osveženja stranke, od Izvršnog odbora do opštinskih i lokalnih odbora.

"VMRO-DPMNE je narodna stranka i ideja koja se prenosi generacijama. Ova zemlja mora da nauči da veruje u sebe, a ne da bude zavisna od toga šta će neko spolja reći ili nam dozvoliti da uradimo. Makedonija može uspeti samo ako sama postavi svoje ciljeve, ako veruje u sebe i sama gradi svoju budućnost", napisao je Mickoski na Fejsbuku.

Vodeću poziciju u stranci 48-godišnji Mickoski je preuzeo u decembru 2017. godine kao izbor tadašnjeg lidera Nikole Gruevskog, koji je kasnije pobegao u azil u Mađarskoj, da bi izbegao služenje zatvorske kazne.

Ovo je treći, i prema statutu stranke, poslednji mandat Mickoskog kao predsednika VMRO-DPMNE.

Na kongresu, koji je održan pod motom "Vizija koja gradi državu - Za generaciju koja dolazi 2030-2, usvojena su dva politička dokumenta: Strategija 2025–2030 i Doktrina.