Turska će finansirati obnovu četiri istorijski bitne džamije u Severnoj Makedoniji - tri u Skoplju i jednu u Bitolju - prema novom protokolu koji su potpisali tamošnja Islamska verska zajednica i turska Uprava za vakufe.

Reč je o obnovi Hasan Baba džamije u Bitolju i rekonstrukciji Balaban, Jahja-pašine i Isa-begove džamije u Skoplju, koje imaju veliku istorijsku i arhitektonsku vrednost, ali su decenijama bile zapuštene ili oštećene.

Turska uprava za vakufe i ranije je finansirala obnovu osmanskih spomenika u Bitolju i Skoplju, pa se ovaj projekat uklapa u širu strategiju Ankare da čuva osmansko nasleđe na Balkanu.

Ključno otvoreno pitanje ostaje: dok Turci preuzimaju glavnu finansijsku i organizacionu ulogu, makedonska država ostaje pasivan partner, pa postoji bojazan da će narativ o osmanskom nasleđu oblikovati uglavnom spoljne institucije, navodi se u tekstu sajta Racin.

Ovaj protokol zato je istovremeno šansa za spas značajnih spomenika i upozorenje o zavisnosti od stranih fondova.

(Kurir.rs/Racin)

