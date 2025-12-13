Slušaj vest

Ministarstvo finansija Severne Makedonije saopštilo da je na aukciji za treću "građansku obveznicu" upisano više od dve milijarde denara ili 33 miliona evra i da je interesovanje bilo znatno veće od iznosa objavljenog u prospektu.

U saopštenju tog ministarstva se podseća da je prospekt za "građansku obveznicu" objavljen 26. novembra u iznosu od 100 miliona denara i navodi da je tu treću po redu takvu obveznicu emitovanu u Severnoj Makedoniji na aukciji upisalo 1.543 građana.

"Jedna građanska obveznica iznosi 10.000 denara, rok dospeća je dve godine, a kamatna stopa je 4,5 odsto godišnje. Upisane građanske obveznice biće registrovane na imena građana u Centralnom registru hartija od vrednosti", dodaje se.

Datum dospeća "građanske oveznice" iz treće emisije je 19. decembar 2027. godine, isplata kamate za prvu godinu dospeva 19. decembra 2026. godine, a za drugu 19. decembra 2027. godine.

Prethodno je ministarstvo finansija Severne Makedonije izdalo dve emisije građanskih obveznica u ukupnom iznosu od 41,1 milion evra, koje su već isplaćene zajedno sa kamatom za dve godine - u prvoj emisiji upisane su obveznice u iznosu od 23,5 miliona evra, dok je u drugoj 17,6 miliona evra.