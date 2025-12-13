INTERESOVANJE BILO ZNATNO VEĆE OD IZNOSA OBJAVLJENOG U PROSPEKTU: Za treću građansku obveznicu upisano više od 33 miliona evra
Ministarstvo finansija Severne Makedonije saopštilo da je na aukciji za treću "građansku obveznicu" upisano više od dve milijarde denara ili 33 miliona evra i da je interesovanje bilo znatno veće od iznosa objavljenog u prospektu.
U saopštenju tog ministarstva se podseća da je prospekt za "građansku obveznicu" objavljen 26. novembra u iznosu od 100 miliona denara i navodi da je tu treću po redu takvu obveznicu emitovanu u Severnoj Makedoniji na aukciji upisalo 1.543 građana.
"Jedna građanska obveznica iznosi 10.000 denara, rok dospeća je dve godine, a kamatna stopa je 4,5 odsto godišnje. Upisane građanske obveznice biće registrovane na imena građana u Centralnom registru hartija od vrednosti", dodaje se.
Datum dospeća "građanske oveznice" iz treće emisije je 19. decembar 2027. godine, isplata kamate za prvu godinu dospeva 19. decembra 2026. godine, a za drugu 19. decembra 2027. godine.
Prethodno je ministarstvo finansija Severne Makedonije izdalo dve emisije građanskih obveznica u ukupnom iznosu od 41,1 milion evra, koje su već isplaćene zajedno sa kamatom za dve godine - u prvoj emisiji upisane su obveznice u iznosu od 23,5 miliona evra, dok je u drugoj 17,6 miliona evra.
Kurir.rs/Beta