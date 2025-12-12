Slušaj vest

Mali avion se srušio danas u Mavrovskom jezeru u Severnoj Makedoniji, saopštio je Centar za upravljanje krizama.

U avionu su bila dva lica, od kojih je jedno povređeno.

- Incident je prijavljen na broj 112, a informacija je odmah prosleđena od strane CUK-a do SVR Tetovo, Hitne medicinske pomoći i Regionalnog centra za upravljanje krizama radi hitne intervencije - navode iz CUK.

Direktor Centra za upravljanje krizama (CUK), Muhamed Ali, obavestio je da je avion marke Piper, sa registracijom N5005W, koji se
danas srušio u Mavrovskom jezeru, prevozio dve osobe – dvojicu državljana tzv. Kosova.

Prema Aliju, informacija je odmah prosleđena SVR Tetovo, Hitnoj medicinskoj pomoći i regionalnom centru CUK-a za brzu intervenciju.
U nesreći je jedno lice povređeno, a spasilačke ekipe još uvek rade na terenu.

Kurir/Skopjeinfo

Ne propustiteSeverna MakedonijaAVION KRUŽIO IZNAD SKOPSKOG AERODROMA: Uzbuna zbog ekstremno smanjene vidljivosti usled guste magle, već preusmereni neki letovi
ae.jpg
PlanetaAVION "UZJAHAO" AUTOMOBIL NA AUTO-PUTU: Pogledajte kako je letelica prinudno sletela na Floridi (VIDEO)
avion auto-put.jpg
PlanetaSTRAVIČAN SNIMAK SUDARA AVIONA I AUTOMOBILA: Letelica se zabila u vozilo na autoputu usred špica! (VIDEO)
sudar aviona i automobila
PlanetaMIP Kine o tvrdnji Japana o navodnom “radarskom zračenju”
Ministarstvo spoljnih poslova Kine