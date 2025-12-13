Slušaj vest

Brutalna tuča učenika dogodila se u skopskoj opštini Saraj, a snimak tog okršaja završio je na društvenim mrežama.

Na uznemirujućem snimku se vidi kako se dve grupe dečaka pesniče, a onda jednog dečaka, kada su ga oborili na zemlju, nemilosrdno šutiraju.

Nije poznato kada je došlo do ovog okršaja.

Jasno je, međutim, da su drugi učenici stajali pored, posmatrali tuču, pa čak i snimali.