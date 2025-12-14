Slušaj vest

Agencija za hranu i veterinarstvo (AHV) Severne Makedonije objavila je danas da je sprečila uvoz više od 26 tona pilećeg mesa iz Brazila radi zaštite od unošenja visokopatogenog virusa ptičjeg gripa.

Kako se navodi u saopštenju, pošiljka 2.167 paketa sa po 12 kilograma zamrznutih pilećih bataka bez kostiju, nakon rešenja zvaničnih veterinara AHV vraćena je u zemlju izvoznicu - Brazil.

Uvoz tog pilećeg mesa iz Brazila zaustavljen je na graničnom prelazu Severne Makedonije sa Albanijom - "Ćafasan".

Pošiljka je, precizira se, bila u suprotnosti sa odlukom o zabrani uvoza živih životinja, proizvoda i nusproizvoda životinjskog porekla iz Brazila radi zaštite od unošenja visokopatogene "avijarne influense" (ptičji grip), kojom je zabranjen uvoz pošiljki dobijenih od životinja zaklanih, utovarenih i sertifikovanih pre 1. avgusta 2025. godine.