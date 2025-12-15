Slušaj vest

Otkriveno je 11 srednjevekovnih arheoloških nalazišta na obali Prespanskog jezera na strani Severne Makedonije, objavio je danas portal "Sakam da kažam". Kako navodi, najrelevantnji za dalja istraživanja pokazao se onaj kod sela Nakolec, gde je pronađen veliki broj pokretnih arheoloških nalaza i taj lokalitet predstavlja prvi i za sada jedini primer plemićkog imanja u makedonskoj arheologiji datiran u 14. vek.

Ovo su prva podvodna arheološka istraživanja Prespanskog jezera, koja su otkrila redak organski materijal i neobične činjenice o drevnim stanovnicima, koje su od istorijskog značaja za kulturno nasleđe Severne Makedonije.

U prve dve faze, stručni tim je sproveo istraživanje makedonskog dela prespanske obale od granice sa Grčkom do granice sa Albanijom.

"Ovo je izuzetno značajan trenutak za Prespu. Po prvi put imamo priliku da se udubimo u arheologiju jezera i otkrijemo slojeve iz prošlosti koji su do sada bili potpuno nepoznati", rekao je Ordanče Petrov, šef tima za podvodnu arheologiju.

Posle povlačenja nivoa Prespanskog jezera neka od nalazišta su izašla na kopno, što je omogućilo da se izvrše arheološka iskopavanja na lokalitetu kod sela Nakolec.

Tokom istraživanja otkriven je deo zaštićen drvenom palisadom i veliki broj pokretnih arheoloških predmeta, posebno je bilo interesantno pronalaženje predmeta od organskih materijala: drvenih alata, drški, češljeva i raznih građevinskih elemenata.

Ovi nalazi su prvi i jedini primer sačuvanih predmeta napravljenih od organskih materijala sa lokaliteta datiranog iz kraja 13. i kraja 14. veka.

"Očuvanje organskih materijala je zaista izvanredno. Mulj i blato jezera stvaraju okruženje bez kiseonika koje štiti predmete od truljenja. Ovo nam daje jedinstven uvid u prošlost zajednica", rekao je Petrov.

Portal "Sakam da kažam" (sdk.mk) dodaje da prve analize ukazuju na to da su se srednjovekovni stanovnici Prespe uglavnom bavili poljoprivredom, a ne ribolovom, što je iznenađujuća činjenica s obzirom na blizinu jezera. Prethodni podaci ukazuju na to da je Prespansko jezero u prošlosti bilo znatno manje.

Istraživanje je započelo kao aktivnost Zavoda i muzeja "Bitolj" i Građanske organizacije za razvoj alternativnog turizma "Ljubojno", u okviru projekta ACT4PRESPA, radi identifikacije, dokumentovanja i zaštite arheoloških blaga u i oko Prespanskog jezera.