Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je večeras da njegova vlada neće ući u proces ustavnih izmena bez ispunjenja dva, kako je rekao, "konstantna i nepromenljiva" uslova.

Prvi je da Evropski savet donese jasan zaključak kojim bi se garantovalo da su makedonski identitet i jezik nepovredivi i da će makedonski jezik biti zvaničan u EU, kao i da se proces pristupanja vodi isključivo prema Kopenhagenskim kriterijumima, bez novih bilateralnih zahteva.

Drugi uslov je da Bugarska sprovede presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u korist makedonske manjine, uključujući registraciju organizacija poput OMO Ilinden–Pirin.

Mickoski je poručio da neće prihvatiti proces bez garancija uspešnog ishoda, navodeći da su građani iscrpljeni stalnim novim uslovima nakon brojnih ustupaka, uključujući promenu imena države i ustavne izmene.

On je dodao da su pokušaji EU da posreduje u bilateralnim razgovorima Skoplja i Sofije bili neuspešni zbog izostanka odgovora bugarske strane.

Zbog spora s Bugarskom, pregovori Severne Makedonije sa EU ostaju blokirani, jer je za prelazak u narednu fazu potrebno da Bugari budu uneti u Ustav, što vladajući VMRO-DPMNE odbija bez dodatnih garancija.