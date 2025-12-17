Slušaj vest

Državni sanitarni i zdravstveni inspektorat Severne Makedonije (DSZI) objavio je informaciju da je primio medicinsku dokumentaciju u vezi sa smrću novorođenčeta iz Aračinova, koje je preminulo u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Skoplju 1. oktobra. U dokumentima se kao uzroci smrti navode kolaps pluća, teško otežano disanje, edem mozga i kardiorespiratorna insuficijencija.

Biće formiran stručni odbor, a sproveden je i vanredni nadzor.

Direktor DSZI-ja, Kiril Lazov, saopštio je da je ministru zdravlja podneta inicijativa za formiranje stručnog odbora. Njegov zadatak će biti da utvrdi da li je bilo lekarskih grešaka u lečenju novorođenčeta. U međuvremenu, po nalogu ministra, izvršen je vanredni inspekcijski nadzor Klinike.

Šta pokazuje hronologija u dokumentaciji?

Prema podacima u medicinskoj dokumentaciji, porodilja, V. I., javila se na pregled 27. septembra i hospitalizovana je kao hitan slučaj na Odeljenju za patološku i visokorizičnu trudnoću. Već sledećeg dana, 28. septembra, odlučeno je da se porođaj obavi carskim rezom, obavljenim uveče. Rođeno je živo muško dete u 36. nedelji gestacije.

Prelazak na intenzivnu i započetu terapiju

Dana 29. septembra, nekoliko sati nakon rođenja, novorođenče je prebačeno na odeljenje intenzivne nege zbog umerenog respiratornog distresa. Rendgenski snimak je pokazao delimični pneumotoraks na levom plućnom krilu. Dete je sedirano, intubirano i povezano na ventilator, a zbog sumnje na kongenitalnu sepsu započeta je trostruka antibiotska terapija. U lečenje je bio uključen i dečji hirurg, koji je preporučio konzervativni pristup.

Tokom istog dana, prijavljeno je da je dete dva puta reintubirano zbog spontanog uklanjanja cevi za disanje.

Naglo pogoršanje stanja 1. oktobra i smrtni ishod

Prvog oktobra stanje se naglo pogoršalo. Pozvani su dečji kardiolog i dečji hirurg, a postavljen je dren zbog masivnog pneumotoraksa na desnom plućnom krilu. Istovremeno, ultrazvučnim pregledom je registrovan edem mozga.

Uprkos preduzetim merama i kardiopulmonalnoj reanimaciji, tokom koje je adrenalin dat tri puta, stanje se nije stabilizovalo. Smrt je konstatovana u 19 časova 1. oktobra.

Zatražena je obdukcija, čeka se izveštaj

Zvanični uzroci smrti navedeni su u dokumentaciji kao masivni pneumotoraks, plućni emfizem, cerebralni edem i kardiorespiratorna insuficijencija. Zatražena je obdukcija od Instituta za patologiju Medicinskog fakulteta u Skoplju, ali izveštaj još nije pripremljen.

Postupci u klinici i najave tužbe

Porođajna žena je otpuštena 1. oktobra na sopstveni zahtev, suprotno preporuci lekara. Prema dokumentaciji, Komisija za praćenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite takođe je održala sastanak u Klinici 14. i 28. oktobra, u skladu sa procedurama.

Stručni odbor treba da odgovori da li je lečenje bilo u skladu sa medicinskim standardima. Roditelji su najavili tužbu protiv Klinike, a slučaj istražuje i Javno tužilaštvo. U javnosti su se pojavile i izjave dve građanke koje su, u okviru interne procedure, tvrdile da je postojao neadekvatan tretman od strane pedijatra na intenzivnoj nezi, koji je nakon slučaja prebačen na drugo odeljenje.