Prosečna starost u kojoj se počinje pušiti u Severnoj Makedoniji je 13,5 godina, prema istraživanju Evropskog istraživačkog projekta o alkoholu i drugim drogama u školama – ESPAD.Prema podacima ESPAD iz 2024. godine, 33 odsto učenika uzrasta 15 i 16 godina je probalo cigaretu barem jednom, a 24 odsto je pušilo u poslednjih 30 dana.

"Čak 74 odsto mladih pušača počinje da puši pre 13. godine, a više od 80 odsto pušača formira tu naviku pre 25. godine. Najalarmantnije je to što skoro 80 odsto mladih pušača nikada nije bilo sprečeno da kupuje cigarete zbog svojih godina", u istraživanju koje je predstavio Institut za javno zdravlje Severne Makedonije.

ESPAD je najstarija istraživačka inicijativa u Evropi posvećena praćenju trendova u upotrebi supstanci među adolescentima, osnovana 1995. godine od strane onoga što je sada Agencija Evropske unije za droge (EUDA).

Poslednje istraživanje u severnoj Makedoniji sprovedeno je 2024. godine u 96 srednjih škola i 182 odeljenja i obuhvatilo je 2.831 učenika, od kojih je 1.397 (49,3 odsto) bilo dečaka, a 1.434 (50,7 odsto) devojčica.