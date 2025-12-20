Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski najavio je dve nove strane visokotehnološke investicije ukupne vrednosti oko 80 miliona evra.

"Mogu da potvrdim da već imamo potvrdu dve strane investicije. Jedne turske, jedne nemačke, koje će ukupno investirati oko 80 miliona evra. Obe nisu u automobilskoj industriji, već u visokotehnološkoj industriji, što nas čini posebno ponosnim", rekao je Mickoski.

Istakao je da će izvoz koji će te dve kompanije dve zajedno praviti iz Severne Makedonije biti preko 200 miliona evra i da bi ukupno trebalo da zaposle oko 1.000 radnika.

Mickoski je, kako je saopštila vlada u Skoplju, ; dodao da očekuje da će se broj stranih investicija u Severnoj Makedoniji značajno povećati do kraja godine.

Kurir.rs/Beta

