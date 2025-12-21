Slušaj vest

Prema rangiranju švajcarske kompanije koja se bavi tehnologijom za kvalitet vazduha, "IQ Air-a", Skoplje je jutros prvi na listi najzagađenijih gradova u Evropi.

Sa prosečnim zagađenjem od 101 (indeks kvaliteta vazduha), Skoplje je prvo u Evropi, a na 21. mestu u svetu.

Odmah iza Skoplja su bili Amsterdam i Sarajevo.

Aplikacija "AirCare“ pokazala je umerenu zagađenost, ali na određenim mernim stanicama koncentracija PM-10 čestica je bila iznad 200 (smatra se vrlo nezdravim vazduhom).

Na snazi su mere Vlade za zaštitu stanovništva od zagađenja. Svim poslodavcima se preporučuje da oslobode radnih obaveza trudnice, osobe starije od 60 godina, kao i građane sa hroničnom astmom, one koji su preležali srčani ili moždani udar, bez obzira na godine života.