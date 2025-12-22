Slušaj vest

Američki državljanin uhapšen je u Skoplju zbog fizičkog napada na policijaca i posedovanja vatrenog oružja, saopštilo je danas skopsko tužilaštvo. Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni je 21. decembra u ranim jutarnjim satima, ispred noćnog kluba u Gradskom parku u Skoplju, napao policajca koji je pokušao da ga legitimiše.

"Udarcima pesnicama naneo je policajcu telesne povrede, a zatim je savladan i kod njega je pronađen poluautomatski pištolj glok kalibra devet milimetara, kao i dva okvira sa 30 metaka za taj pištolj", precizira se.

Nakon što je utvrđeno da strani državljanin boravi u hostelu u Skoplju, javni tužilac je obezbedio nalog za pretres, a u sobi u kojoj je osumnjičeni boravio pronađena je veća količina oružja i municije, fantomka, sajle za vezivanje.

"Pronađen je još jedan pištolj marke glok, tri okvira sa po 15 metaka, dodatnih 75 metaka u kesicama sa zatvaračem, komplet za čišćenje oružja, tri noža, kao i drugi predmeti - fantomka, taktičke rukavice, zavoji za ruke, sajle za vezivanje, USB memorija i papirna dokumentacija, za šta je izdata naredba o veštačenju", piše u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva Skoplje.

Dodaje se da je izdata naredba za istražni postupak protiv tog američkog državljanina nigerijskog porekla, jer su obezbeđeni dokazi za osnovanu sumnju da je počinio krivično delo "neovlašćeno posedovanje, posredovanje i trgovina oružjem i eksplozivom", a protiv njega je pokrenut i postupak za krivično delo "napad na službeno lice pri obavljanju poslova bezbednosti".

Javni tužilac je podneo predlog sudiji za prethodni postupak da se osumnjičenom odredi mera pritvora, jer postoji realna opasnost od bekstva, mogućnost uticaja na postupak i svedoke i prikrivanja dokaza, kao i opasnost od izvršenja novog krivičnog dela.