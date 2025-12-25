Slušaj vest

Vlada Severne Makedonije odlučila je da obezbedi novac za nabavku 100 novih ambulantnih vozila za javne zdravstvene ustanove, objavio je ministar zdravlja Azir Aliju na društvenoj mreži Fejsbuk.

On je naveo da će za ta "ambulantna vozila sa medicinskom opremom za javne zdravstvene ustanove širom zemlje" biti izdvojeno oko 7,5 miliona evra, koji će biti obezbeđeni "preuzimanjem obaveza u okviru razvojnog budžeta u naredne četiri godine".

"Ovom odlukom obezbeđujemo sredstva za kupovinu 100 novih ambulantnih vozila, ukupne vrednosti od 461.250.000 denara, preuzimanjem obaveza u okviru razvojnog dela budžeta u naredne četiri godine", napisao je ministar zdravlja Severne Makedonije.