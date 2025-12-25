Severna Makedonija
MISTERIOZNA SMRT DEČAKA (15) U TETOVU: U bolnicu stigao mrtav, čeka se obdukcija
Policija u Tetovu saopštila je da јe u bolnica u Gostivaru u sredu priјavila da im јe petnaestogodišnje dete poslato mrtvo.
Kažu da su lekari potvrdili smrt petnaestogodišnjaka, bez znakova nasilja.
- Dana 23. decembra 2025. u 08:00 časova u Policiji Gostivar Medicinski centar Gostivar јe priјavio da im јe poslato mrtvo petnaestogodišnje dete iz Gostivara - navodi se u saopštenju.
Kako se ističe, lekar јe konstatovao smrt bez tragova nasilja.
- Po nalogu јavnog tužioca telo preminulog poslato je na obdukciјu - navodi se u saopštenju policije Tetovo.
