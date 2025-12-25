Slušaj vest

Policija u Tetovu saopštila je da јe u bolnica u Gostivaru u sredu priјavila da im јe petnaestogodišnje dete poslato mrtvo.

Kažu da su lekari potvrdili smrt petnaestogodišnjaka, bez znakova nasilja.

- Dana 23. decembra 2025. u 08:00 časova u Policiji Gostivar Medicinski centar Gostivar јe priјavio da im јe poslato mrtvo petnaestogodišnje dete iz Gostivara - navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, lekar јe konstatovao smrt bez tragova nasilja.

- Po nalogu јavnog tužioca telo preminulog poslato je na obdukciјu - navodi se u saopštenju policije Tetovo.

Ne propustitePlanetaVLADIMIR (2) NALETEO NA MEDUZU, 4 DANA KASNIJE JE UMRO Očajni roditelji: "Igrao se, a onda u roku od samo nekoliko sekundi prestao da diše..."
malzija ,decak ,meduza
DruštvoSimtomi bolesti od koje je umro dečak u Leskovcu: Od umora do temperature, roditelji obratite pažnju na važne detalje! Zbog ovoga su nekad teško prepoznatljivi
3.jpg
DruštvoMajka dečaka koji je preminuo posle visoke temperature smogla snage samo da kaže jednu rečenicu! Vodili ga lekaru, a on dete vraćao kući! TRAGEDIJA
WhatsApp Image 2024-10-05 at 1.15.03 PM (2).jpeg
PlanetaMALOG DANIJELA PAS IZUJEO NA SMRT: Igrao se u bašti kada ga je napala KRVOLOČNA ZVER, hitno prebačen u bolnicu, nije mu bilo SPASA
danieltvig830x0.jpg