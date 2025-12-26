Slušaj vest

Policija Severne Makedonije saopštila je da je u dva teretna vozila i magacinima jedne firme pronađeno više od 25 tona pirotehničkih sredstava i da su uhapšene dve osobe, od kojih je jedna policajac.

Kako se navodi, 24. decembra ujutro na naplatnoj rampi "Gradsko" policajci iz Kavadaraca su u saradnji sa Jedinicom za ilegalnu trgovinu oružjem, opasnim materijama i radioaktivnim materijalom pri Odeljenju kriminalističke policije, uhapsili su N.R. (41) i I.R. (41) iz Skoplja, jer su prevozili pirotehku bez dokumentacije.

"Prilikom kontrole kamiona marke 'pežo bokser', struških registarskih tablica, kojim je upravljao N.R, a saputnik bio I. R, polcajac iz policijskoj stanice 'Bit Pazar' u Skoplju, pronađena je i zaplenjena veća količina pirotehničkih sredstava, za koja nisu posedovali nikakvu dokumentaciju, a za koja su naveli da pripadaju pravnom licu iz Skoplja", piše u saopštenju.

Dodaje se da je kasnije, prilikom preduzimanja dodatnih mera i aktivnosti, ispred skladišta tog pravnog lica pronađen je još jedan kamion natovaren pirotehničkim sredstvima, koji je bio ostavljen i napušten.

"Sa sudskim nalogom danas je izvršen pretres u magacinima pravnog lica, tokom kojeg je pronađeno i zaplenjeno više od 25 tona pirotehničkih sredstava", piše u saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Dodaje se da će Jedinica za ilegalnu trgovinu oružjem, opasnim materijama i radioaktivnim materijalom, u koordinaciji sa Odelenjem unutrašnjih poslova Kavadarci preduzecti sve mere i aktivnosti na identifikaciji svih umešanih lica i, nakon kompletiranja dokumentacije, biće podnet odgovarajuću prijavu.