Slušaj vest

Stopa siromaštva u zemlji u 2024. godini iznosila je 21,9 odsto, pokazuju indikatori siromaštva koje je izračunao Državni zavod za statistiku Severne Makedonije, što u proseku znači da je siromašan svaki peti građanin.

Podaci su dobijeni na osnovu Ankete o prihodima i uslovima za život, sprovedene u skladu sa preporukama Evropske unije, pri čemu je prag siromaštva definisan na 60 odsto od medijalnog ekvivalentnog prihoda.

U 2024. godini, stopa siromašnih lica pre socijalnih transfera iznosila je 39,4 odsto, dok se nakon socijalnih transfera smanjila na 21,9 odsto. Stopa siromaštva pre socijalnih transfera sa uključenim penzijama iznosila je 24,0 odsto.

Analizirano po tipu domaćinstva, stopa siromaštva kod domaćinstava koja čine dve odrasle osobe i dvoje izdržavane dece iznosila je 17,1 odsto, dok je kod samohranih roditelja sa izdržavanom decom dostigla 45,8 odsto. Kod domaćinstava sa dve odrasle osobe i troje ili više izdržavane dece, stopa je iznosila visokih 54,8 odsto.

Prema najčešćem statusu ekonomske aktivnosti, stopa siromašnih zaposlenih lica iznosila je 7,9 odsto, a kod penzionera 12,0 odsto. Kod nezaposlenih lica, stopa siromaštva iznosila je 45,7 odsto.

Analiza po starosnim grupama pokazuje da je 29,5 odsto lica uzrasta od 0 do 17 godina bilo pod rizikom od siromaštva, dok je kod osoba starosti od 18 do 64 godine stopa iznosila 20,0 odsto, a kod starijih od 65 godina 20,1 odsto.

(Kurir.rs/opserver.mk/P.V.)

Ne propustiteSeverna MakedonijaZAPLENJENO VIŠE OD 25 TONA PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA! U Severnoj Makedoniji uhapšene dve osobe, od kojih je jedna policajac (VIDEO)
Screenshot 2025-12-25 214820.jpg
Severna MakedonijaIZDVOJENO 7,5 MILIONA EVRA: Vlada Severne Makedonija nabavlja 100 novih ambulantnih vozila za javno zdravstvo
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
Severna MakedonijaAMERIKANAC U SKOPLJU PESNICAMA NANEO POLICAJCU TELESNE POVREDE! Nađeno mu oružje, sajle za vezivanje, fantomka
shutterstock_2416435057.jpg
PlanetaČISTKA! TRAMP POVLAČI AMBASADORE IZ OKRUŽENJA SRBIJE! U Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji Bajdenov kadar preživeo prvi udar, u 2. talasu sada skoro 30 diplomata
Donald Tramp