Stopa siromaštva u zemlji u 2024. godini iznosila je 21,9 odsto, pokazuju indikatori siromaštva koje je izračunao Državni zavod za statistiku Severne Makedonije, što u proseku znači da je siromašan svaki peti građanin.

Podaci su dobijeni na osnovu Ankete o prihodima i uslovima za život, sprovedene u skladu sa preporukama Evropske unije, pri čemu je prag siromaštva definisan na 60 odsto od medijalnog ekvivalentnog prihoda.

U 2024. godini, stopa siromašnih lica pre socijalnih transfera iznosila je 39,4 odsto, dok se nakon socijalnih transfera smanjila na 21,9 odsto. Stopa siromaštva pre socijalnih transfera sa uključenim penzijama iznosila je 24,0 odsto.

Analizirano po tipu domaćinstva, stopa siromaštva kod domaćinstava koja čine dve odrasle osobe i dvoje izdržavane dece iznosila je 17,1 odsto, dok je kod samohranih roditelja sa izdržavanom decom dostigla 45,8 odsto. Kod domaćinstava sa dve odrasle osobe i troje ili više izdržavane dece, stopa je iznosila visokih 54,8 odsto.

Prema najčešćem statusu ekonomske aktivnosti, stopa siromašnih zaposlenih lica iznosila je 7,9 odsto, a kod penzionera 12,0 odsto. Kod nezaposlenih lica, stopa siromaštva iznosila je 45,7 odsto.