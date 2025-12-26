Makedonska policija privela je muškarca (39) koji je pretukao suprugu (36) i majku (60)
PORODIČNO NASILJE
PRETUKAO SUPRUGU I MAJKU: Teško nasilje u Skoplju
U policijskoj stanici Kisela Voda juče u 12.15 obavljen je službeni razgovor sa K.S. (39) iz Skoplja.
Policija Severne Makedonije je postupila po prethodnoj prijavi da je u porodičnom domu na području opštine Karpoš, on fizički napao svoju 36-godišnju suprugu i svoju 60-godišnju majku.
Nadležni su saopštili da će nakon potpunog dokumentovanja slučaja uslediti odgovarajuća prijava.
Policijska stanica Kisela Voda nalazi se u naselju Prolet (opština Centar).
(Kurir.rs/Važno/P.V.)
