U policijskoj stanici Kisela Voda juče u 12.15 obavljen je službeni razgovor sa K.S. (39) iz Skoplja.

Policija Severne Makedonije je postupila po prethodnoj prijavi da je u porodičnom domu na području opštine Karpoš, on fizički napao svoju 36-godišnju suprugu i svoju 60-godišnju majku.

Nadležni su saopštili da će nakon potpunog dokumentovanja slučaja uslediti odgovarajuća prijava.

Policijska stanica Kisela Voda nalazi se u naselju Prolet (opština Centar).

(Kurir.rs/Važno/P.V.)

