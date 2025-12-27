Slušaj vest

Osnovni krivični sud u Skoplju izrekao je kaznu zatvora u trajanju od jedne godine Skopljancu (42) zbog krivičnog dela napad na službeno lice pri vršenju poslova bezbednosti.

Incident se dogodio kada je optuženi, upravljajući putničkim vozilom, odbio da se zaustavi na znak makedonskog policajca koji je vršio redovnu kontrolu i pokušao da ga legitimiše. Umesto da zaustavi vozilo, optuženi je naglo ubrzao i usmerio automobil direktno prema policajcu, u nameri da ga udari.

Zahvaljujući brzoj reakciji, policajac je uspeo da odskoči u stranu i izbegne direktan udar, nakon čega je vozač pobegao sa lica mesta. Ubrzo nakon toga, policija je uspela da identifikuje i privede osumnjičenog.

Sud je prilikom odmeravanja kazne uzeo u obzir težinu dela i činjenicu da je direktno ugrožen život službenog lica tokom obavljanja dužnosti, pa je presudio kaznu od godinu dana zatvora.

(Kurir.rs/Makfax)

