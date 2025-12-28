Slušaj vest

Jedan Kumanovac je uhapšen jer je u njegovom automobilu pronađeno više od 270 komada starog kovanog novca iz različitih perioda, saopštila je policija Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, makedonski policijaci su 39-godišnjeg F.S. iz Kumanova uhapsili 25. decembra uveče na Graničnom prelazu "Tabanovce", na ulasku iz Srbije u Severnu Makedoniju.

"Prilikom graničnih provera i kontrole u ​​vozilu marke "fijat", sa švajcarskim nacionalnim registarskim tablicama, pronađen je i zaplenjen 271 novčić različitih veličina i oblika, koji potiču iz različitih vremenskih perioda", precira se.

Dodaje se da će nakon potpunog dokumentovanja slučaja, protiv F.S. biti podneta odgovarajuća optužnica po članu 266B Krivičnog zakonika - "uvoz nezakonito stečene robe pod privremenom zaštitom, kulturne baštine i prirodnih retkosti".