Makedonska policija je danas izdala saopštenje o slučaju od petka u kojem je 52-godišnji muškarac sa Kosova i Metohije sa privremenim boravkom u Aračinovu vozilom udario u više parkiranih vozila i kontejnera, nakon čega je udario i u semafor i još jedno vozilo u pokretu.

"Dana 26. decembra godine u 12.30, Sektor za unutrašnje poslove (SVR) Skoplje je prijavljeno da je u ulici „Grigor Prličev“ u Skoplju putničko vozilo „seat“ sa skopskim registarskim oznakama, kojim je upravljao S.R. (52) sa Kosova, sa privremenim boravkom u selu Aračinovo, skopsko, udarilo u tri parkirana vozila - 'citroen', 'ševrolet' i 'pežo', sva sa skopskim registarskim oznakama, u tri kontejnera i u putničko vozilo 'suzuki' sa skopskim registarskim oznakama u pokretu, kojim je upravljao A.J. (24) iz Skoplja, nakon čega je nastavio kretanje i na raskrsnici bulevara „Krste Petkov Misirkov“ i bulevara 'Goce Delčev' udario u semafor i još jedno putničko vozilo u pokretu, 'audi', sa skopskim registarskim oznakama, kojim je upravljao S.G. (29) iz sela Dolno Lisiče, skopsko, saopštila je danas makedonska policija.