OTKAČIO SE KROV ZGRADE U KUMANOVU! Pogledajte kako je jak vetar napravio haos (VIDEO)
Jak vetar koji duva od jutros otkačio je deo krova sa zgrade u centru Kumanova u Severnoj Makedoniji.
Krov je pao na trotoar u jednom od najfrekventnijih delova grada, na raskrsnici ulica Goce Delčev i bulevara Treća makedonska udarna brigada, a sreća je što nema povređenih. Nastala je samo materijalna šteta.
"U 10.50 časova prijavljeno je da je na ulici Goce Delčev u Kumanovu pao deo krova sa zgrade. Povređenih lica nema, a ekipa SVR Kumanovo je na terenu i reguliše saobraćaj“, saopštilo je MUP.
U raščišćavanju terena učestvovale su ekipe JP „Čistoća i zelenilo“, kao i protivpožarna jedinica Kumanovo.
