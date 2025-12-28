Slušaj vest

Jak vetar koji duva od jutros otkačio je deo krova sa zgrade u centru Kumanova u Severnoj Makedoniji.

Krov je pao na trotoar u jednom od najfrekventnijih delova grada, na raskrsnici ulica Goce Delčev i bulevara Treća makedonska udarna brigada, a sreća je što nema povređenih. Nastala je samo materijalna šteta.

"U 10.50 časova prijavljeno je da je na ulici Goce Delčev u Kumanovu pao deo krova sa zgrade. Povređenih lica nema, a ekipa SVR Kumanovo je na terenu i reguliše saobraćaj“, saopštilo je MUP.

U raščišćavanju terena učestvovale su ekipe JP „Čistoća i zelenilo“, kao i protivpožarna jedinica Kumanovo.

(Kurir.rs/SakamDaKažam/P.V.)

